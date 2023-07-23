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В Одесі чоловік зірвав прапор України з будівлі: його затримали

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Одеса, Неділя 23 липня 2023 22:14
В Одесі чоловік зірвав прапор України з будівлі: його затримали Фото: правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який зірвав український прапор (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю. Правоохоронці затримали правопорушника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, в суботу, 22 липня, одеські патрульні отримали виклик про конфлікт між чоловіками на вулиці Космонавта Комарова.

Фото: правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який зірвав український прапор (t.me/od_patrolpolice)

На місці виклику охоронці порядку виявили громадянина з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Очевидці події розповіли, що громадянин зірвав державний прапор з будівлі, зламав флагшток та кинув прапор на землю.

На зауваження містян громадянин не реагував та поводив себе агресивно. Така поведінка обурила очевидців, тож вони викликали поліцію.

Оскільки в діях чоловіка вбачались ознаки злочину за ст. 338 (Наруга над державними символами) ККУ, його затримали та передали слідчим.

Нагадаємо, що це не перший випадок наруги над державними символами в Одесі. Минулого разу чоловік зірвав український прапор через те, що, за його словами, той затуляв об’єктив його зовнішньої відеокамери для огляду господарського приміщення.

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