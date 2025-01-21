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У Білій Церкві невідомий скинув державний прапор на землю: поліція розслідує інцидент

Україна, Вівторок 21 січня 2025 10:35
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У Білій Церкві невідомий скинув державний прапор на землю: поліція розслідує інцидент Фото: чоловік зірвав державний символ (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У місті Біла Церква невідомий чоловік зірвав прапор України. Поліція Київщини розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Інформацію про злочин виявили під час моніторингу інтернету. Це сталося біля однієї з культових споруд міста, де було зафіксовано дії наруги національного символу.

Фото: Поліція Київської області

Слідчі Білоцерківського управління поліції разом із окружною прокуратурою працюють над встановленням усіх обставин події.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

Наразі правоохоронці проводять пошуки особи, причетної до скоєння злочину, а також можливих свідків.

Нагадаємо, що в одному з районів Києва двірник використав прапор України, як "мішок" для скошеної трави. Подія викликала резонанс у соціальних мережах.

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Біла Церква Національна поліція
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