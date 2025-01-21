У Білій Церкві невідомий скинув державний прапор на землю: поліція розслідує інцидент
У місті Біла Церква невідомий чоловік зірвав прапор України. Поліція Київщини розпочала досудове розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.
Інформацію про злочин виявили під час моніторингу інтернету. Це сталося біля однієї з культових споруд міста, де було зафіксовано дії наруги національного символу.
Фото: Поліція Київської області
Слідчі Білоцерківського управління поліції разом із окружною прокуратурою працюють над встановленням усіх обставин події.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).
Наразі правоохоронці проводять пошуки особи, причетної до скоєння злочину, а також можливих свідків.
Нагадаємо, що в одному з районів Києва двірник використав прапор України, як "мішок" для скошеної трави. Подія викликала резонанс у соціальних мережах.