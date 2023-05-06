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В Одесі чоловік зірвав прапор України з будинку: причина просто шокує

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Одеса, Субота 06 травня 2023 10:30
В Одесі чоловік зірвав прапор України з будинку: причина просто шокує В Одесі чоловік зірвав прапор України (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі чоловік зірвав з фасаду будинку прапор України. Зробив він це на очах у місцевих жителів.

Про це повідомили на сайті поліції Одеської області.

Деталі інциденту

Подія сталася на вулиці Сєрова, а зловмисник - мешканець цього будинку.

Правоохоронці під час моніторингу інтернет-мережі знайшли відео, на якому зафіксовано, як чоловік зриває прапор з фасаду багатоквартирного будинку.

Тому поліцейські вирішили навідалися до нього "в гості".

Причина вчинку

За словами чоловіка, прапор, встановлений сусідами, затуляв об’єктив його зовнішньої відеокамери для огляду господарського приміщення.

Він нібито неодноразово просив зняти його, а потім розізлився і зробив це сам.

За фактом наруги над державним прапором відкрито провадження (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України). Триває слідство.

На самому ж відео видно, що чоловік не знімає прапор, а силою зриває. Поведінка чоловіка шокувала місцевих жителів.

Раніше ми повідомляли, що у Москві напали на дівчину через футболку з українським прапором.

Також ми писали, що у Люботині чоловік поглумився над могилами українських захисників.

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