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В Кропивницком слышны взрывы. Подтвержден удар по инфраструктурному объекту

Фото: В Кропивницком слышны взрывы (persha kr ua)
Автор: РБК-Украина

В Кропивницком раздаются звуки, похожие на взрывы. Местных жителей просят проследовать в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Официального подтверждения взрывов пока не последовало. Местные власти также не сообщали о подробностях происходящего в городе.

Глава Кировоградской ОВА в своем Telegram подтвердил факт "прилета" в один из инфраструктурных объектов за пределами областного центра. Все службы работают над устранением последствий аварии.

Напомним, сегодня, 4 мая, взрывы прогремели в Броварах Киевской области. Подробностей пока не сообщают.

Также российские войска обстреляли Николаев. Пока неизвестно, чем именно были вызваны взрывы, но сегодня город уже попадал под обстрел. Городские власти обещают предоставить больше информации позже.

Кроме того, российские военные открыли огонь по Днепру. Попали по центру города. Мэр города Борис Филатов призвал местных не покидать укрытие. Подробности ситуации по обстрелам областные власти пока не приводили.

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КропивницкийВзрыв