У Кропивницькому чути вибухи. Підтверджено удар по інфраструктурному об'єкту

У Кропивницькому лунають звуки, схожі на вибухи. Місцевих жителів просять пройти в укриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Офіційного підтвердження вибухів поки не послідувало. Місцева влада також не повідомляла про подробиці того, що відбувається в місті.
Глава Кіровоградської ОВА у своєму Telegram підтвердив факт "прильоту" в один з інфраструктурних об'єктів за межами обласного центру. Всі служби працюють над усуненням наслідків аварії.
Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, вибухи прогриміли в Броварах Київської області. Подробиць поки не повідомляють.
Також російські війська обстріляли Миколаїв. Поки невідомо, чим саме були викликані вибухи, але сьогодні місто вже потрапляло під обстріл. Міська влада обіцяє надати більше інформації пізніше.
Крім того, російські військові відкрили вогонь по Дніпру. Потрапили по центру міста. Мер міста Борис Філатов закликав місцевих не залишати укриття. Подробиці ситуації щодо обстрілів обласна влада поки не приводила.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.