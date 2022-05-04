RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кропивницькому чути вибухи. Підтверджено удар по інфраструктурному об'єкту

Фото: у Кропивницькому чути вибухи (persha kr ua)
Автор: РБК-Україна

У Кропивницькому лунають звуки, схожі на вибухи. Місцевих жителів просять пройти в укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Офіційного підтвердження вибухів поки не послідувало. Місцева влада також не повідомляла про подробиці того, що відбувається в місті.

Глава Кіровоградської ОВА у своєму Telegram підтвердив факт "прильоту" в один з інфраструктурних об'єктів за межами обласного центру. Всі служби працюють над усуненням наслідків аварії.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, вибухи прогриміли в Броварах Київської області. Подробиць поки не повідомляють.

Також російські війська обстріляли Миколаїв. Поки невідомо, чим саме були викликані вибухи, але сьогодні місто вже потрапляло під обстріл. Міська влада обіцяє надати більше інформації пізніше.

Крім того, російські військові відкрили вогонь по Дніпру. Потрапили по центру міста. Мер міста Борис Філатов закликав місцевих не залишати укриття. Подробиці ситуації щодо обстрілів обласна влада поки не приводила.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КропивницькийВибух