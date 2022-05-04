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В Броварах прогремел взрыв

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Среда 04 мая 2022 21:20
В Броварах прогремел взрыв Фото: в Броварах прогремел взрыв (facebook com brovary net ua)
Автор: Сергей Пышкин

В городе Бровары Киевской области, очевидцы сообщила о взрыве. Подробности пока неизвестны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Новости Броварского р-н".

Официального подтверждения ракетного удара пока нет. Киевская областная военная администрация пока никак не прокомментировала ситуацию.

Как отметил городской голова Броваров Игорь Сапожко, очевидцы сообщают о взрыве в Требухове. Информация об этом пока проверяется.

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Сегодня ракетным обстрелам подвергся Днепр. Русские оккупанты попали по центру города. Как сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин также была повреждена железнодорожная инфраструктура Днепра.

Взрывы были слышны и в Черкассах. По словам главы Черкасской области Игоря Табурца в городе сработала ПВО.

В частности, взрывы раздавались и в Запорожье, однако местные власти не комментировали ситуацию.

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Российская Федерация Украина Киевская область Бровары
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