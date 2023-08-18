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Кропітка робота. Наєв розповів про облаштування оборонних позицій на Волині (фото)

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П'ятниця 18 серпня 2023 09:41
Кропітка робота. Наєв розповів про облаштування оборонних позицій на Волині (фото) Фото: Наєв розповів про облаштування оборонних позицій на Волині (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові займаються облаштовуванням оборонних позицій та споруджують інженерні загородження у Волинській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв здійснив робочу поїздку на Волинський напрямок.

За його словами, визначення чітких завдань на майбутнє - це не лише слова, а й суттєва допомога як від керівників місцевого самоврядування, так і від військового командування.

"Командирам бригад, батальйонів, рот та взводів поставлено низку завдань, що необхідно зробити в подальшому. Через деякий час попрацюємо знову на кожному опорному пункті і здійснимо перевірку", - сказав він.

Волинська область межує з Білоруссю, тому командирам поставлено завдання з підсилення оборонних спроможностей.

Наєв зазначив, що він задоволений зробленою роботою, але є над чим працювати далі: "Це така робота, щоденна, кропітка, але яка має результат - готовність сил до адекватного реагування на ворожі наміри".

Він повідомив, що зараз захисники облаштовують оборонні позиції, здійснюють спорудження інженерних загороджень та займаються звичайною бойовою роботою - проводять тренування та покращують свої вогневі позиції.

"Бійці, які знаходяться тут, повернулися з виконання завдань на Сході. Там, звісно, була інша бойова обстановка, щоденні обстріли, щоденні ближні стрілецькі бої. На підставі свого бойового досвіду вони можуть покращити оборонні спроможності для того, щоб у разі збільшення рівня загрози не пропустити ворога вглибину нашої країни", - додав Наєв.

Загроза з Білорусі

Зазначимо, що п'ять областей України межують з Білоруссю. Там зараз перебуває до 6,5 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Раніше Наєв зазначав, що бойовики поки не становлять реальної загрози для України.

Він також повідомляв, що наразі немає загрози наступу загарбників на північному заході. При цьому якщо противник вирішить вдатися до активних дії, йому потрібно буде щонайменше півтора місяця на підготовку.

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Волинська область Сергій Наєв
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