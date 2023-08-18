Тщательная работа. Наев рассказал об обустройстве оборонных позиций на Волыни (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ .

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев совершил рабочую поездку на Волынское направление.

По его словам, определение четких задач на будущее - это не только слова, но и существенная помощь как от руководителей местного самоуправления, так и военного командования.

"Командирам бригад, батальонов, рот и взводов поставлен ряд задач, которые необходимо сделать в дальнейшем. Через некоторое время поработаем снова на каждом опорном пункте и осуществим проверку", - сказал он.

Волынская область граничит с Беларусью, поэтому командирам поставлена задача по усилению оборонных возможностей.

Наев отметил, что он доволен проделанной работой, но есть над чем работать дальше: "Это такая работа, ежедневная, кропотливая, но имеющая результат - готовность сил к адекватному реагированию на вражеские намерения".

Он сообщил, что сейчас защитники обустраивают оборонные позиции, осуществляют строительство инженерных заграждений и занимаются обычной боевой работой - проводят тренировки и улучшают свои огневые позиции.

"Бойцы, которые находятся тут, вернулись с выполнения задач на Востоке. Там, конечно, была другая боевая обстановка, ежедневные обстрелы, ежедневные ближние стрелковые бои. На основании своего боевого опыта они могут улучшить оборонные способности для того, чтобы в случае увеличения уровня угрозы не пропустить врага в глубину нашей страны", - добавил Наев.

Угроза с Беларуси

Отметим, что пять областей Украины граничат с Беларусью. Там сейчас находится до 6,5 тысячи наемников ЧВК "Вагнера". Ранее Наев отмечал, что боевики пока не представляют реальной угрозы для Украины.

Он также сообщал, что на данный момент нет угрозы наступления захватчиков на северо-западе. При этом если противник решит прибегнуть к активному действию, ему потребуется не менее полутора месяцев на подготовку.

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