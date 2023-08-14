Наєв розповів, скільки РФ потрібно часу для підготовки до наступу на північному заході

Наразі немає загрози наступу росіян на північному заході. Проте якщо ворог вирішить вдатися до активних дії, йому потрібно буде не менше ніж півтора місяця на підготовку.

Про це командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

РБК-Україна поспілкувалося з генералом під час його поїздки у Рівненську область. Там наразі проходять роботи з посилення кордону.

Зокрема, у регіоні проводять мінування місцевості, облаштовують нові оборонні позиції, а також зміцнюють охорону та оборону важливих критичних об'єктів, в тому числі і енергосистеми України.

За словами Наєва, наразі на даному напрямку немає ознак того, що росіяни готуються до наземної наступальної операції.

При цьому, як зазначив Наєв, не можна ствердно сказати що буде у майбутньому. Він зауважив, що українські військові завжди розраховують на найгірший варіант розвитку подій.

"Якщо ми готові до найгіршого сценарію, то будемо готовими, якщо сили ворога будуть й меншими. Я скажу так, зараз цієї загрози буквальної немає, але вона може утворитися в подальшому. Щоб ворогу створити необхідні сили і почати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше ніж півтора місяця", - сказав він.

Генерал повідомив, що на ділянці кордону на території Рівненської області додали понад 60 спостережних постів та створено близько 15 нових опорних позицій.

Крім того, укладено десятки тисяч мін, з яких не менше 20% - протипіхотні міни в керованому варіанті.

Загроза з Білорусі

Зазначимо, що Рівненська область межує з Білоруссю. Наразі у цій країні перебуває до 6,5 тисяч найманців ПВК "Вагнера". При цьому Наєв зазначав, що бойовики поки не становлять реальної загрози для України.

При цьому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що "вагнерівці" у Білорусі можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.

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