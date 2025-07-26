В кроксах і Gucci: дружина Мірошниченка показала стильний повсякденний лук (фото)

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна, на власному прикладі показала, що звичайний похід на каву з дітьми може відкрити простір для стильних експериментів.
Як повідомляє РБК-Україна, вона продемонструвала в Instagram модний образ для щоденних справ, який варто взяти до уваги!
На світлині з кафе вона позує у короткій чорній сукні, поверх якої недбало накинула білу сорочку у смужку. Така комбінація дозволила створити розслаблений та водночас стильний лук.
Особливого акценту додала поясна сумка Gucci чорного кольору - культовий аксесуар, який робить навіть найпростіше вбрання модним.
Родзинкою наряду стали трендові рожеві крокси, які розбавили стриманість одягу вайбом легкості та зручності.
Інна також доповнила образ чорними сонцезахисними окулярами та природною укладкою. Вийшло по-літньому, актуально і стильно.
Це вже давно не взуття "для дачі". Сьогодні їх носять з костюмами, сорочками, сукнями тощо.
Ось як можна зробити крокси частиною повсякденного образу:
На власному прикладі Мірошниченко довела, що гарний смак - не лише про бренди, а й про вміння поєднувати зручне й модне.
Її образ вдало демонструє, як залишатися стильною навіть у звичайний літній день.
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