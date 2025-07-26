В кроксах и Gucci: жена Мирошниченко показала стильный повседневный лук (фото)

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист и блогер Инна, на собственном примере показала, что обычный поход на кофе с детьми может открыть пространство для стильных экспериментов.
Как сообщает РБК-Украина, она продемонстрировала в Instagram модный образ для ежедневных дел, который стоит принять во внимание!
На фотографии из кафе она позирует в коротком черном платье, поверх которого небрежно накинула белую рубашку в полоску. Такая комбинация позволила создать расслабленный и одновременно стильный лук.
Особый акцент добавила поясная сумка Gucci черного цвета - культовый аксессуар, который делает даже самый простой наряд модным.
Изюминкой наряда стали трендовые розовые кроксы, которые разбавили сдержанность одежды вайбом легкости и удобства.
Инна также дополнила образ черными солнцезащитными очками и естественной укладкой. Получилось по-летнему, актуально и стильно.
Это уже давно не обувь "для дачи". Сегодня их носят с костюмами, рубашками, платьями и тому подобное.
Вот как можно сделать кроксы частью повседневного образа:
На своем примере Мирошниченко доказала, что хороший вкус - не только о брендах, но и об умении сочетать удобное и модное.
Ее образ удачно демонстрирует, как оставаться стильной даже в обычный летний день.
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