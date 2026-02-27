ua en ru
Главная » Новости » В мире

В шаге от войны? Британия и США вывозят персонал посольств с Ближнего Востока

Великобритания, Пятница 27 февраля 2026 18:17
В шаге от войны? Британия и США вывозят персонал посольств с Ближнего Востока Фото: США и Британия эвакуируют персонал посольств в Иране (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Великобритания и США начали эвакуацию дипломатического персонала и членов их семей из Ирана и Израиля из-за критического обострения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Читайте также: Переговорам конец? Трампу представили варианты военных действий против Ирана, - Axios

Решение Лондона и Вашингтона

По данным издания, правительство Великобритании решило временно вывести своих сотрудников из Ирана. В Министерстве иностранных дел страны отметили, что дипломатическое представительство продолжает работу, однако в дистанционном формате.

"Из-за текущей ситуации с безопасностью мы приняли меры предосторожности для временного вывода британского персонала из Ирана", - говорится в сообщении на правительственном портале Британии.

В то же время Государственный департамент США приказал семьям дипломатов и персоналу, который не задействован в чрезвычайных ситуациях, покинуть территорию Израиля.

Американское посольство также призвало граждан США как можно быстрее воспользоваться коммерческими рейсами для выезда из страны.

"Люди могут рассмотреть возможность выезда из Израиля, пока доступны коммерческие рейсы", - отметили в дипломатическом учреждении США.

Причины эскалации

Напряжение в регионе возросло после провала очередного раунда переговоров по ядерной программе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления подтвердил, что Вашингтон рассматривает различные сценарии, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана.

На фоне дипломатического тупика США в течение последнего месяца активно наращивали военное присутствие в регионе, усиливая флот и авиационные группировки.

Кризис вокруг Ирана

Напомним, ситуация вокруг иранской ядерной программы обострилась после того, как Дональд Трамп назвал ключевой целью будущих переговоров полный отказ Тегерана от разработки атомного оружия.

Однако, по данным WSJ, Иран официально отверг предложения Трампа по новой ядерной сделке, что фактически заблокировало дипломатический путь решения кризиса.

После провала диалога американскому президенту представили перечень вариантов дальнейших действий, что свидетельствовало о завершении этапа переговоров.

Как ранее сообщало Reuters, среди возможных сценариев ответа США рассматривались меры от точечных ударов по инфраструктуре до стратегии смены режима в Иране.

