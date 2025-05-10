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Шаг к прекращению торговой войны: США и Китай провели первую встречу, - Reuters

Женева, Суббота 10 мая 2025 18:55
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Шаг к прекращению торговой войны: США и Китай провели первую встречу, - Reuters Фото: американский президент Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США и Китай провели первую встречу по торговым отношениям в Женеве. Это важный шаг к возможному прекращению торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание сообщило, что вице-премьер Китая Хэ Лифен начал переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. Это является первым предварительным шагом к прекращению торговой войны, которая подрывает мировую экономику.

Бессент и Хе встретились в Женеве после недель растущей напряженности, когда пошлины на импорт товаров между двумя крупнейшими экономиками мира выросли далеко за пределы 100%.

Место проведения переговоров в швейцарском дипломатическом центре не было обнародовано. Однако свидетели видели, как обе делегации возвращались в резиденцию швейцарского посла в ООН в зеленом пригороде Колоньи после обеденного перерыва.

Встреча, по данным издания, продолжалась около двух часов утром.

Швейцария выступила посредником

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин встретился с обеими сторонами в Женеве в пятницу и заявил, что сам факт проведения переговоров уже является успехом.

"Если удастся разработать дорожную карту, и они решат продолжить переговоры, это снизит напряженность", - сказал он журналистам в пятницу.

Пармелин также добавил, что переговоры могут продлиться до воскресенья или даже понедельника.

Как известно, Швейцария помогла организовать встречу во время недавних визитов швейцарских политиков в Китай и Соединенные Штаты.

Торговая война между странами

С момента вступления в должность в январе американский президент Дональд Трамп увеличил тарифы на китайский импорт до 145%, ссылаясь на недобросовестную торговую практику и обвинив Пекин в неспособности ограничить экспорт химикатов, используемых для производства фентанила.

Китай ответил 125% пошлинами в ответ и заявил, что не будет подчиняться "империалистам" и хулиганам.

На днях президент США заявил, что 80% пошлина на китайские товары "кажется правильной", впервые предложив конкретную альтернативу 145% пошлинам, которые он ввел до этого.

Он предположил, что переговоры были инициированы Китаем. Пекин взамен заявил, что США пригласили проведение переговоров, и что политика Китая по противодействию американским тарифам не изменилась.

Издание отметило, что Китай может стремиться к такому же 90-дневному освобождению от тарифов, которое Вашингтон предоставил другим странам, пока продолжаются переговоры, тогда как любое снижение тарифов и дальнейшие переговоры будут восприняты инвесторами как положительные.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе сам Трамп заявил, что Белый дом может снизить пошлины, которые были введены на китайские товары, поскольку из-за них между США и Китаем фактически остановилась торговля.

Ранее сегодня Трамп заявил, что в отношении 10% тарифов, которые он ввел для всех стран, могут быть сделаны исключения.

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