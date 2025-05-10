Шаг к прекращению торговой войны: США и Китай провели первую встречу, - Reuters

США и Китай провели первую встречу по торговым отношениям в Женеве. Это важный шаг к возможному прекращению торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание сообщило, что вице-премьер Китая Хэ Лифен начал переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. Это является первым предварительным шагом к прекращению торговой войны, которая подрывает мировую экономику.

Бессент и Хе встретились в Женеве после недель растущей напряженности, когда пошлины на импорт товаров между двумя крупнейшими экономиками мира выросли далеко за пределы 100%.

Место проведения переговоров в швейцарском дипломатическом центре не было обнародовано. Однако свидетели видели, как обе делегации возвращались в резиденцию швейцарского посла в ООН в зеленом пригороде Колоньи после обеденного перерыва.

Встреча, по данным издания, продолжалась около двух часов утром.

Швейцария выступила посредником

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин встретился с обеими сторонами в Женеве в пятницу и заявил, что сам факт проведения переговоров уже является успехом.

"Если удастся разработать дорожную карту, и они решат продолжить переговоры, это снизит напряженность", - сказал он журналистам в пятницу.

Пармелин также добавил, что переговоры могут продлиться до воскресенья или даже понедельника.