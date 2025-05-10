Не всім дістанеться: Трамп залишив шанс уникнути 10% мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що щодо 10% тарифів, які він запровадив для всіх країн, можуть бути зроблені винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зокрема, вчора США і Британія підписали торговельну угоду, яка, як раніше підтвердила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, залишить 10% тарифи на більшість британських товарів.

Трамп сказав, що США матимуть базові мита в розмірі 10%, хоча деякі з них будуть вищими, але можуть бути винятки, коли країни пропонують значні торговельні умови.

За його словами, найближчими тижнями слід очікувати укладення нових торговельних угод.

Потім президент США перейшов до торговельної війни з Китаєм, заявивши, що Вашингтон має "укласти вигідну угоду для Америки". Він додав, що повідомив міністру фінансів США Скотту Бессенту цифру, на яку він готовий знизити мита для Китаю.

Раніше Трамп пропонував знизити мита до 80% перед зустріччю США і Китаю в Женеві в суботу. Однак прес-секретар Білого дому пізніше заявила, що це була цифра, яку Трамп просто озвучив.