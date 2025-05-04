Торгова війна скасовується? Трамп допустив зниження мит проти Китаю і назвав причину
Білий дім може знизити мита, які були запроваджені на китайські товари, оскільки через них між США та Китаєм фактично зупинилася торгівля.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"У певний момент я збираюся їх знизити, тому що інакше ви ніколи не зможете вести з ними бізнес, а вони дуже хочуть вести бізнес", - сказав Трамп в інтерв'ю програмі Meet the Press.
Водночас президент США похвалив нещодавні заяви Китаю про готовність до переговорів про мита, назвавши їх "позитивними". Але підкреслив, що будь-яка угода між Вашингтоном та Пекіном має бути "справедливою".
Тарифна війна США і Китаю
Після повернення до Білого дому у 2025 році Трамп розпочав новий етап тарифної війни з Китаєм. У квітні американська адміністрація підвищила мита на китайські товари до 145%.
Пекін у відповідь запровадив 125% мита на американські товари та обмежив експорт рідкоземельних металів, критично важливих для високотехнологічної промисловості США.
Зауважимо, під американські мита потрапив не тільки Китай, а й понад 180 країн. Ставки становили від 10 до 49%, залежно від країни та окремих груп товарів і сировини. Проте пізніше Трамп призупинив ці тарифи на 90 днів і встановив для всіх країн єдину ставку 10%.
Більше про політику Трампа та тарифну війну читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.