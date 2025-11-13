За крок до припинення шатдауну: палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, підтриманий Сенатом, щодо припинення найдовшого шатдауну в історії США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За відновлення роботи американського уряду проголосували 222 члени Палати представників, проти - 209.
Причому майже кожен республіканець, а також кілька демократів проголосували за законопроект.
Ухвалений законопроєкт є компромісним.
Крім тимчасового фінансування до 30 січня 2026 року, він закріплює три пакети річних асигнувань: для військового будівництва, потреб законодавчої влади та Міністерства сільського господарства.
Документ також гарантує поновлення на роботі звільнених під час шатдауну працівників із виплатою їм заробітної плати.
Тепер документ про поновлення роботи американського уряду має підписати президент США Дональд Трамп.
Варто зазначити: цей шатдаун був найтривалішим в історії США і продовжувався 43 дні.
Два дні тому Сенат США проголосував за фінальний документ про продовження фінансування уряду.
Шатдаун у США розпочався 1 жовтня після того, як демократи та республіканці не змогли схвалити федеральний бюджет через різні погляди на медичні пільги для американців. Демократи наполягали на продовженні надання пільг, в той час, як їхні опоненти були проти цього.
Окрім масових звільнень та скорочень федеральних працівників, економіка США втрачала щодня чималі суми.
Американські авіакомпанії скасували 1000 рейсів, адже авіадиспетчери, яким майже місяць не виплачували зарплату, все частіше звільняються з роботи.
Через тривале часткове припинення роботи уряду США було затримано експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для союзників по НАТО та України.