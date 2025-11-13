RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В шаге к прекращению шатдауна: палата представителей Конгресса США одобрила законопроект

Фото: конгресс США (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, поддержанный Сенатом, о прекращении самого длинного шатдауна в истории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

За возобновление работы американского правительства проголосовали 222 члена Палаты представителей, против - 209.

Причем почти каждый республиканец, а также несколько демократов проголосовали за законопроект.

Принятый законопроект является компромиссным.

Кроме временного финансирования до 30 января 2026 года, он закрепляет три пакета годовых ассигнований: для военного строительства, потребностей законодательной власти и Министерства сельского хозяйства.

Документ также гарантирует восстановление на работе уволенных во время шатдауна работников с выплатой им заработной платы.

Теперь документ о возобновлении работы американского правительства должен подписать президент США Дональд Трамп.

Стоит отметить: этот шатдаун был самым длительным в истории США и продолжался 43 дня.

Два дня назад Сенат США проголосовал за финальный документ о продлении финансирования правительства.

 

Шатдаун в США: причины и последствия

Шатдаун в США начался 1 октября после того, как демократы и республиканцы не смогли одобрить федеральный бюджет из-за разных взглядов на медицинские льготы для американцев. Демократы настаивали на продолжении предоставления льгот, в то время, как их оппоненты были против этого.

Кроме массовых увольнений и сокращений федеральных работников, экономика США теряла ежедневно немалые суммы.

Американские авиакомпании отменили 1000 рейсов, ведь авиадиспетчеры, которым почти месяц не выплачивали зарплату, все чаще увольняются с работы.

Из-за длительного частичного прекращения работы правительства США был задержан экспорт американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, предназначенного для союзников по НАТО и Украины.

Соединенные Штаты АмерикиКонгресс США