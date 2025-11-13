В шаге к прекращению шатдауна: палата представителей Конгресса США одобрила законопроект

За возобновление работы американского правительства проголосовали 222 члена Палаты представителей, против - 209.

Причем почти каждый республиканец, а также несколько демократов проголосовали за законопроект.

Принятый законопроект является компромиссным.

Кроме временного финансирования до 30 января 2026 года, он закрепляет три пакета годовых ассигнований: для военного строительства, потребностей законодательной власти и Министерства сельского хозяйства.

Документ также гарантирует восстановление на работе уволенных во время шатдауна работников с выплатой им заработной платы.

Теперь документ о возобновлении работы американского правительства должен подписать президент США Дональд Трамп.

Стоит отметить: этот шатдаун был самым длительным в истории США и продолжался 43 дня.

Два дня назад Сенат США проголосовал за финальный документ о продлении финансирования правительства.