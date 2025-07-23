"Крок назад": Нідерланди розкритикували резонансний закон про НАБУ

Резонансний закон щодо обмеження НАБУ

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво змінює розподіл повноважень між антикорупційними органами. Нові положення значно посилюють роль Генеральної прокуратури у справах, які раніше вели виключно НАБУ і САП.

Зокрема, генпрокурор тепер отримає право доступу до всіх матеріалів кримінальних проваджень НАБУ, зможе давати обов’язкові вказівки детективам і змінювати підслідність справ.

Окрім того, керівника САП позбавляють можливості входити до складу групи прокурорів, що фактично знижує його вплив на процес.

Парламент підтримав ці зміни наступного дня після того, як 21 липня Служба безпеки України провела обшуки в НАБУ. В результаті силовики затримали одного зі співробітників елітного підрозділу бюро "Д-2".

Єврокомісар Марта Кос вже розкритикувала закон про урізання повноважень НАБУ.

Більше про закон - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також детальніше ознайомитися про те, що таке НАБУ і САП та чим займаються антикорупційні органи можна в окремому матеріалі РБК-Україна.

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