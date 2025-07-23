"Шаг назад": Нидерланды раскритиковали резонансный закон о НАБУ

Резонансный закон об ограничении НАБУ

22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который существенно меняет распределение полномочий между антикоррупционными органами. Новые положения значительно усиливают роль Генеральной прокуратуры в делах, которые ранее вели исключительно НАБУ и САП.

В частности, генпрокурор теперь получит право доступа ко всем материалам уголовных производств НАБУ, сможет давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

Кроме того, руководителя САП лишают возможности входить в состав группы прокуроров, что фактически снижает его влияние на процесс.

Парламент поддержал эти изменения на следующий день после того, как 21 июля Служба безопасности Украины провела обыски в НАБУ. В результате силовики задержали одного из сотрудников элитного подразделения бюро "Д-2".

Еврокомиссар Марта Кос уже раскритиковала закон об урезании полномочий НАБУ.

Больше о законе - читайте в материале РБК-Украина.

Также подробнее ознакомиться о том, что такое НАБУ и САП и чем занимаются антикоррупционные органы можно в отдельном материале РБК-Украина.

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