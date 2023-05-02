Крок до членства в ЄС. Рада підтримала закон щодо аудіовізуальних послуг в сфері реклами

Сьогодні Верховна рада України конституційною більшістю у 320 голосів ухвалила у першому читанні один із ключових євроінтеграційних закопроєктів №9206, який імплементує в українське законодавство про рекламу acquis ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

"Документ є доповненням до ухваленого закону "Про медіа" і після ухвалення в цілому закриє всі вимоги з боку Євросоюзу стосовно аудіовізуальних послуг в Україні", - йдеться у повідомленні.

Ткаченко роз'яснив ключові положення закону:

вводиться термін і регулювання "продакт-плейсмент";

встановлюються критерії, за якими реклама вважається такою, що потрапляє під юрисдикцію України;

передбачається саморегулювання та співрегулювання у сфері реклами шляхом прийняття кодексів (правил) створення та розповсюдження реклами, зокрема щодо реклами алкогольних напоїв – з метою зменшення впливу на дітей такої реклами;

забороняється будь-яка реклама резидентів країни-агресора;

розширюється заборона вміщувати в рекламі дискримінаційні твердження та/або зображення;

збільшується до 20% квота реклами в лінійних аудіальних та аудіовізуальних медіа (розраховується не погодинно, а для часових проміжків з 6:00 до 18:00 та з 18:00 до 24:00);

спрощуються правила переривання рекламою трансляції фільмів (за виключенням серіалів та документальних фільмів), програм новин та програм для дітей (не частіше одного разу кожні 30 хвилин);

допускається показ зброї у соціальній рекламі.

Acquis communautaire

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