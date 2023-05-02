Шаг к членству в ЕС. Рада поддержала закон об аудиовизуальных услугах в сфере рекламы
Сегодня Верховная рада Украины конституционным большинством в 320 голосов приняла в первом чтении один из ключевых евроинтеграционных законопроектов №9206, который имплементирует в украинское законодательство о рекламе acquis ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
"Документ является дополнением к принятому закону "О медиа" и после принятия в целом закроет все требования со стороны Евросоюза по аудиовизуальным услугам в Украине", - говорится в сообщении.
Ткаченко разъяснил ключевые положения закона:
- вводится термин и регулировка "продакт-плейсмент";
- устанавливаются критерии, по которым реклама считается попадающей под юрисдикцию Украины;
- предусматривается саморегулирование и сорегулирование в сфере рекламы путем принятия кодексов (правил) создания и распространения рекламы, в частности рекламы алкогольных напитков – с целью уменьшения влияния на детей такой рекламы;
- запрещается какая-либо реклама резидентов страны-агрессора;
- расширяется запрет вмещать в рекламе дискриминационные утверждения и/или изображения;
- увеличивается до 20% квота рекламы в линейных аудиальных и аудиовизуальных медиа (рассчитывается не почасово, а для временных промежутков с 6:00 до 18:00 и с 18:00 до 24:00);
- упрощаются правила прерывания рекламы трансляции фильмов (за исключением сериалов и документальных фильмов), программ новостей и программ для детей (не чаще одного раза каждые 30 минут);
- допускается показ оружия в рекламе.
Acquis communautaire
Правовая система Европейского союза, включающая в себя акты законодательства Европейского союза, принятые в рамках Европейского сообщества, Совместной внешней политики и политики безопасности и Сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел.
В конце декабря президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О медиа", который является важным следующим шагом на пути вступления Украины в Евросоюз.
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