Шаг к членству в ЕС. Рада поддержала закон об аудиовизуальных услугах в сфере рекламы

Сегодня Верховная рада Украины конституционным большинством в 320 голосов приняла в первом чтении один из ключевых евроинтеграционных законопроектов №9206, который имплементирует в украинское законодательство о рекламе acquis ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

"Документ является дополнением к принятому закону "О медиа" и после принятия в целом закроет все требования со стороны Евросоюза по аудиовизуальным услугам в Украине", - говорится в сообщении.

Ткаченко разъяснил ключевые положения закона:

вводится термин и регулировка "продакт-плейсмент";

устанавливаются критерии, по которым реклама считается попадающей под юрисдикцию Украины;

предусматривается саморегулирование и сорегулирование в сфере рекламы путем принятия кодексов (правил) создания и распространения рекламы, в частности рекламы алкогольных напитков – с целью уменьшения влияния на детей такой рекламы;

запрещается какая-либо реклама резидентов страны-агрессора;

расширяется запрет вмещать в рекламе дискриминационные утверждения и/или изображения;

увеличивается до 20% квота рекламы в линейных аудиальных и аудиовизуальных медиа (рассчитывается не почасово, а для временных промежутков с 6:00 до 18:00 и с 18:00 до 24:00);

упрощаются правила прерывания рекламы трансляции фильмов (за исключением сериалов и документальных фильмов), программ новостей и программ для детей (не чаще одного раза каждые 30 минут);

допускается показ оружия в рекламе.

Acquis communautaire

Правовая система Европейского союза, включающая в себя акты законодательства Европейского союза, принятые в рамках Европейского сообщества, Совместной внешней политики и политики безопасности и Сотрудничества в сфере юстиции и внутренних дел.