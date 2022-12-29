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Зеленський підписав закон "Про медіа"

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 19:04
Зеленський підписав закон "Про медіа" Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Сьогодні підписано закон про медіа, який є вагомим наступним кроком на шляху до вступу України в Євросоюз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроєкту №2693-д від 02 липня 2020 року.

Цей документ, підписаний президентом України Володимиром Зеленським сьогодні, 29 грудня, визначає правові засади діяльності в Україні суб’єктів у галузі медіа, а також засади державного управління, регулювання та нагляду у цій сфері. Крім того, закон впроваджує у законодавче поле поняття онлайн-медіа та передбачає для них добровільну реєстрацію, яка гарантуватиме засобу масової інформації законодавчий захист.

Законопроєкт 13 грудня цьогоріч підтримали 299 народних депутатів, і він став третім та заключним етапом з виконання зобов'язань стосовно кандидатства України в ЄС. Раніше парламент ухвалив закони про нацменшини, а також затвердив конкурсний відбір суддів Конституційного суду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховна рада ухвалила закон, який змінює порядок відбору суддів Конституційного суду. Його підтримали 245 народних депутатів.

Також ми писали, що Верховна рада 13 грудня також ухвалила в цілому закон №8224 про національні меншини. Це одна з головних вимог до кандидатства України у Європейському союзі.

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Володимир Зеленський
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