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Крок до авіації майбутнього. США планують озброїтись безпілотним паливозаправником

Четвер 15 лютого 2024 12:02
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Крок до авіації майбутнього. США планують озброїтись безпілотним паливозаправником Фото: KC-135 Stratotanker (Stratotanker.af.mil)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Merlin уклала угоду з Повітряними силами Сполучених Штатів Америки (США) на розробку безпілотної версії військового літака-паливозаправника KC-135 Stratotanker від Boeing.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Як пояснює видання, мова йде про інтеграцію й тестування системи Merlin Pilot на літаку. Вже протягом року мають бути проведені льотні демонстрації безпілотних можливостей.

Також йдеться про багаторічне партнерство з Командуванням матеріально-технічного забезпечення, а також з Командуванням повітряної мобільності.

Робота з інтеграції системи Merlin Pilot на KC-135 Stratotanker буде проходити поетапно:

  • спершу зменшать навантаження на екіпаж;
  • потім переходитимуть до експлуатації літака зі скороченням кількості екіпажу.

Програма стане базовою для майбутньої системи дозаправлення у повітрі наступного покоління і є відображенням прагнення Повітряних сил до розвитку автономних технологій.

Як відзначають у Merlin, перша серія польотів передбачатиме проведення базових операцій з дозаправлення у повітрі.

"KC-135 буде вже шостим літаком, що оснащений системою Merlin Pilot (разом з Beechcraft King Air, De Havilland Canada Twin Otter, Cessna Caravan, Rutan Long-EZ і Cozy Mark IV). Минулого року було проведено низку випробувань цієї системи з пілотами на борту для спостереження за експериментальною системою управління польотом", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія нещодавно випробувала новітнє лазерне озброєння DragonFire, яке допоможе підвищити точність стрільби військових й зменшити залежність від дорогих боєприпасів.

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