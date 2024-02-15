Шаг к авиации будущего. США планируют вооружиться беспилотным топливозаправщиком

Компания Merlin заключила соглашение с Воздушными силами Соединенных Штатов Америки (США) на разработку беспилотной версии военного самолета-топливозаправщика KC-135 Stratotanker от Boeing.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Как поясняет издание, речь идет об интеграции и тестировании системы Merlin Pilot на самолете. Уже в течение года должны быть проведены летные демонстрации беспилотных возможностей.

Также речь идет о многолетнем партнерстве с Командованием материально-технического обеспечения, а также с Командованием воздушной мобильности.

Работа по интеграции системы Merlin Pilot на KC-135 Stratotanker будет проходить поэтапно:

сначала уменьшат нагрузку на экипаж;

затем будут переходить к эксплуатации самолета с сокращением количества экипажа.

Программа станет базовой для будущей системы дозаправки в воздухе следующего поколения и является отражением стремления Воздушных сил к развитию автономных технологий.

Как отмечают в Merlin, первая серия полетов будет предусматривать проведение базовых операций по дозаправке в воздухе.

"KC-135 будет уже шестым самолетом, оснащенным системой Merlin Pilot (вместе с Beechcraft King Air, De Havilland Canada Twin Otter, Cessna Caravan, Rutan Long-EZ и Cozy Mark IV). В прошлом году был проведен ряд испытаний этой системы с пилотами на борту для наблюдения за экспериментальной системой управления полетом", - пишет издание.