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Шаг к авиации будущего. США планируют вооружиться беспилотным топливозаправщиком

Четверг 15 февраля 2024 12:02
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Шаг к авиации будущего. США планируют вооружиться беспилотным топливозаправщиком Фото: KC-135 Stratotanker (Stratotanker.af.mil)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Merlin заключила соглашение с Воздушными силами Соединенных Штатов Америки (США) на разработку беспилотной версии военного самолета-топливозаправщика KC-135 Stratotanker от Boeing.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как поясняет издание, речь идет об интеграции и тестировании системы Merlin Pilot на самолете. Уже в течение года должны быть проведены летные демонстрации беспилотных возможностей.

Также речь идет о многолетнем партнерстве с Командованием материально-технического обеспечения, а также с Командованием воздушной мобильности.

Работа по интеграции системы Merlin Pilot на KC-135 Stratotanker будет проходить поэтапно:

  • сначала уменьшат нагрузку на экипаж;
  • затем будут переходить к эксплуатации самолета с сокращением количества экипажа.

Программа станет базовой для будущей системы дозаправки в воздухе следующего поколения и является отражением стремления Воздушных сил к развитию автономных технологий.

Как отмечают в Merlin, первая серия полетов будет предусматривать проведение базовых операций по дозаправке в воздухе.

"KC-135 будет уже шестым самолетом, оснащенным системой Merlin Pilot (вместе с Beechcraft King Air, De Havilland Canada Twin Otter, Cessna Caravan, Rutan Long-EZ и Cozy Mark IV). В прошлом году был проведен ряд испытаний этой системы с пилотами на борту для наблюдения за экспериментальной системой управления полетом", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия недавно испытала новейшее лазерное вооружение DragonFire, которое поможет повысить точность стрельбы военных и снизить зависимость от дорогих боеприпасов.

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