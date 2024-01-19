Британія випробувала новітнє лазерне озброєння DragonFire: в чому його особливість

У Великій Британії провели випробування військового лазера "майбутнього", який допоможе підвищити точність стрільби військових й зменшити залежність від дорогих боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Британії.

Під час випробувань система здійснювала потужні постріли по повітряних силах. Дальність дії DragonFire засекречена, втім, вона здатна вразити будь-яку видиму ціль.

"DragonFire використовує британську технологію, яка дає змогу доставити лазер високої потужності на великі відстані. Необхідна точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра", - пише Міноборони Британії.

Зазначається, що зброя вражає цілі зі швидкістю світла й використовує інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль наскрізь. Зокрема вона здатна нанести ще більшого враження у разі влучання боєголовки у ціль.

"Його використання протягом 10 секунд за вартістю еквівалентне використанню звичайного обігрівача протягом години. Тому він має потенціал стати довгостроковою дешевою альтернативою певним завданням, які нині виконують ракети. Вартість експлуатації лазера зазвичай не перевищує 10 фунтів стерлінгів (12,68 доларів США, - ред.) за постріл", - додає пресслужба.

Фото: DragonFire (gov.uk)

Зазначається, що армія Британії розгляне дану технологію в якості своїх майбутніх сил і засобів протиповітряної оборони.

"Цей тип передового озброєння має потенціал революціонізувати поле бою, зменшуючи залежність від дорогих боєприпасів, а також знижуючи ризик супутніх втрат. Інвестиції з промисловими партнерами в передові технології, такі як DragonFire, мають вирішальне значення в світі, де панує жорстка конкуренція, допомагаючи нам зберігати перевагу в бою і забезпечувати безпеку нації", - заявив міністр оборони Грант Шаппс.