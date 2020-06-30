Из-за кризиса работу могут потерять до 800 млн человек

За первое полугодие работы лишились около 400 млн человек
В Международной организации труда (МОТ) спрогнозировали три сценария развития событий в сфере занятости. Самый худший из них предполагает, что во второй половине 2020 года работы могут лишиться еще около 340 млн жителей планеты вдобавок к 400 млн безработных за первое полугодие.
Об этом говорится в отчете МОТ.
В докладе отмечается, что последствия от коронакризиса в первой половине года значительно превысили прогнозы экспертов. Так, во втором квартале 2020 года сократилось около 400 млн рабочих мест на полный рабочий день (если брать 48-часовую рабочую неделю). Тогда как майские прогнозы предполагали потерю 305 млн рабочих мест.
В региональном разрезе потери рабочего времени во втором квартале пришлись на: Америку (18,3%), Европу и Центральную Азию (13,9%), Азиатско-Тихоокеанский регион (13,5%), Арабские государства (13,2%) и Африку (12,1%).
Согласно новым прогнозам, дальнейшая ситуация (вторая половина 2020 года) может иметь три пути развития:
Напомним, в Индии из-за коронакризиса работу потеряли более 120 млн человек.
Десятки миллионов безработных фиксируют в Соединенных Штатах Америки.
По данным Госстата, в начале 2020 года без работы в Украине было 1,5 млн человек.
Автор: Роман Калиниченко