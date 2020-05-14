За пособиями по безработице обратились еще 3 млн американцев

Фото: безработица (freepik)

Глобальный коронакризис продолжает поражать рынок труда США

По данным министерства труда США, заявки на пособия по безработице за неделю, закончившуюся 9 мая, составили с учетом сезонных колебаний 2,981 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Хотя этот показатель снизился с 3,176 млн на предыдущей неделе, он стал шестым недельным падением подряд, а количество заявок остается поразительно высоким. Заявки постепенно снижались с момента достижения рекордных 6,867 млн на неделе, закончившейся 28 марта.

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице - наиболее актуальные данные о состоянии экономики - укрепляет ожидания экономистов о третьем месяце массовых потерь рабочих мест в мае. Отчет вышел на следующий день после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл предупредил о "длительном периоде" слабого роста и стагнации доходов.

"Мы находимся на переднем крае первой волны увольнений, но теперь мы переходим от фазы стихийного бедствия к фазе рецессии", - сказал Джош Райт, главный экономист Wrightside Advisors в Нью-Йорке.

В апреле экономика потеряла огромные 20,5 млн рабочих мест, что стало самым резким падением со времен Великой депрессии 1930-х годов, поскольку предприятия были закрыты, чтобы замедлить распространение COVID-19.

Многие части США открываются, и штаты и местные органы власти разрабатывают планы по восстановлению своей экономики. Но из-за того, что предприятия работают значительно ниже своих мощностей и опасаются второго раунда заражения COVID-19, экономисты не ожидают резкого улучшения ситуации на рынке труда.

Некоторые компании получили доступ к кредитам из почти 3 трлн долларов фискальных пакетов, которые можно было бы частично списать, если бы они использовали средства для заработной платы сотрудников. Но ожидается, что многие малые предприятия будут закрыты навсегда, в результате чего часть из 21,4 млн человек, потерявших работу в марте и апреле, останутся без работы.

Как сообщало РБК-Украина, экономика США в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008-2009 года. По предварительным данным министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 4,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года.

Президент США Дональд Трамп ожидает, что в третьем квартале 2020 начнется движение к восстановлению экономики, поскольку все больше штатов снова открываются для бизнеса.

Автор: Александр Белоус