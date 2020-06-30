Через кризу роботу можуть втратити до 800 млн людей

За перше півріччя роботу втратили близько 400 млн осіб
У Міжнародній організації праці (МОП) спрогнозували три сценарії розвитку подій у сфері зайнятості. Найгірший з них передбачає, що у другій половині 2020 року роботу можуть втратити ще близько 340 млн жителів планети на додачу до 400 млн безробітних за перше півріччя.
Про це йдеться у звіті МОП.
У доповіді наголошується, що наслідки від коронакризи в першій половині року значно перевищили прогнози експертів. Так, у другому кварталі 2020 року скоротилося близько 400 млн робочих місць на повний робочий день (якщо брати 48-годинний робочий тиждень). Тоді як травневі прогнози передбачали втрату 305 млн робочих місць.
У регіональному розрізі втрата робочого часу у другому кварталі припала на: Америку (18,3%), Європу та Центральну Азію (13,9%), Азіатсько-Тихоокеанський регіон (13,5%), Арабські держави (13,2%) і Африку (12,1%).
Згідно з новими прогнозами, подальша ситуація (друга половина 2020 року) може мати три шляхи розвитку:
Нагадаємо, в Індії через коронакризу роботу втратили понад 120 млн осіб.
Десятки мільйонів безробітних фіксують у Сполучених Штатах Америки.
За даними Держстату, в початку 2020 року без роботи в Україні було 1,5 млн осіб.
Автор: Роман Калиниченко