Госстат назвал число безработных украинцев

Фото: Центр занятости (blk.edu.ua)

В начале 2020 года без работы в Украине было 1,5 млн человек

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2020 года составило 16,6 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,5 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,5 млн человек.

Об этом свидетельствуют результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,2%.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 8,5%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 8,6%

Как сообщало РБК-Украина, с 1 июля 2020 года в Украине максимальный размер пособия по безработице вырастет до 8788 грн в месяц.

Размер пособия по безработице рассчитывается в процентном соотношении от среднего дохода за последние 6 месяцев работы и не может превышать четыре прожиточных минимума.

Напомним, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы с 1 марта 2020 года повысил минимальный размер пособия по безработице до 650 гривен.

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Автор: Александр Белоус