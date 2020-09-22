Кризис продолжается: потребление электроэнергии в Украине падает

Фото: ЛЭП (РБК-Украина)

Данные по потреблению электроэнергии свидетельствуют о продолжении экономического кризиса

В течение недели 14-20 сентября общее потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило около 2,462 млрд кВт·час. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление в рабочие дни снизилось на 2%, а в выходные - на 6,6%.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В то же время потребление было на 0,8% больше, чем на прошлой неделе (2,443 млрд кВт·ч). При этом среднесуточное потребление в рабочие дни увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей (358,3 млн кВт·ч против 353,1 млн кВт·ч), а в выходные наоборот уменьшилось на 0,9% (335,7 млн кВт·ч против 338,6 млн кВт·ч).

С начала сентября потребление составило 7,04 млрд кВт·ч, что на 4,3% больше значения прогнозного баланса.

Отметим, что потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе практически вышло на уровень потребления 2019 года и составило 9,364 млрд кВт∙час. Это всего на 0,01% меньше прошлого года (9,370 млрд кВт∙ч).

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙ч, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в июне 2020 года упало на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙ч против 9,3 млрд кВт∙ч). Падение замедлилось после сокращения в апреле (-8%) и мае (-6,2%).