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На Донбассе боевики три раза нарушили перемирие

Донбасс, Пятница 14 августа 2020 17:47
На Донбассе боевики три раза нарушили перемирие
Фото: украинские военные на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Противник прибегал к провокациям и оборудовал позиции

Пророссийские боевики в течение 14 августа трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом обстрелы не были зафиксированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что на большинстве участков обстрелов не зафиксировано. Однако в районе Авдеевки была провокация противника из стрелкового оружия.

"Выстрелы были неприцельными, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений возле населенных пунктов Хутор Вольный и Новгородское. Всего за день в районе проведения операции Объединенных сил было три нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области украинские военные подорвались на неизвестном устройстве, в результате погиб один боец и еще один получил ранения.

Сегодня стало известно, что погиб старший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригаде Сергей Похович.

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