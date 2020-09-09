Потребление электроэнергии в Украине почти вышло на докризисный уровень

Фото: ЛЭП (РБК-Украина)

Наибольший рост наблюдается в потреблении электроэнергии среди населения

Потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе практически вышло на уровень 2019 года и составляет 9,364 млрд кВт∙час. Это всео на 0,01% меньше, чем в прошлом году (9,370 млрд кВт∙ч).

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

По оперативным данным, из всех групп потребителей в августе рост потребления на 5,7% демонстрирует лишь население (2,643 млрд кВт∙ч в августе 2020 против 2,501 млрд кВт∙ч в августе 2019 г.).

Однако промышленность потребила в августе на 2,9% меньше электроэнергии, чем в прошлом году (4187 млрд кВт∙ч против 4312 млрд кВт∙ч соответственно).

Уменьшение электропотребления по сравнению с августом 2019 г. в промышленной группе фиксируется в машиностроительной отрасли (-12%), металлургии (-6%) и топливной отрасли (-3%). Одновременно возросло электропотребление в пищевой и перерабатывающей отрасли, химической и нефтехимической, отрасли стройматериалов и других, которые потребили электроэнергии в августе в среднем на 5% больше, чем в прошлом году.

Как сообщало РБК-Украина, в июле 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Украины составило 9,24 млрд кВт∙ч, что на 0,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Напомним, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в июне 2020 года упало на 4,4% по сравнению с июнем 2019 года (8,9 млрд кВт∙ч против 9,3 млрд кВт∙ч). Падение замедлилось после сокращения в апреле (-8%) и мае (-6,2%).