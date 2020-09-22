Криза триває: споживання електроенергії в Україні падає

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Дані щодо споживання електроенергії свідчать про продовження економічної кризи

Протягом тижня 14-20 вересня загальне споживання електроенергії в енергосистемі України склало близько 2,462 млрд кВт·год. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року споживання у робочі дні знизилося на 2%, а у вихідні - на 6,6%.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

Водночас споживання було на 0,8% більше, ніж минулого тижня (2,443 млрд кВт·год). При цьому середньодобове споживання в робочі дні збільшилося на 1,5% у порівнянні з попереднім тижнем (358,3 млн кВт·год проти 353,1 млн кВт·год), а у вихідні навпаки зменшилося на 0,9% (335,7 млн кВт·год проти 338,6 млн кВт·год).

З початку вересня споживання склало 7,04 млрд кВт·год, що на 4,3% більше значення прогнозного балансу.

Відзначимо, споживання електроенергії в енергосистемі України у серпні практично вийшло на рівень споживання 2019 року і становило 9,364 млрд кВт∙год. Це лише на 0,01% менше минулого року (9,370 млрд кВт∙год).

Як повідомляло РБК-Україна, у липні 2020 року споживання електроенергії в енергосистемі України становило 9,24 млрд кВт∙год, що на 0,7% менше, ніж у липні 2019 року.

Нагадаємо, споживання електроенергії в енергосистемі України у червні 2020 року впало на 4,4% у порівнянні з червнем 2019 року (8,9 млрд кВт∙год проти 9,3 млрд кВт∙год). Падіння уповільнилось після скорочення у квітні (-8%) та травні (-6,2%).