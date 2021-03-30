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Кризис в Бразилии из-за вакцин: глава МИД уходит в отставку

Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу ушел в отставку после критики парламента из-за нехватки вакцин от коронавируса. Пока правительство не подтверждало информацию официально.

Об этом сообщает TV Globo.

Как утверждает издание, министр уже уведомил свое окружение и направил соответствующее письмо президенту Бразилии.

Ранее парламент Бразилии обвинил Араужу в том, что из-за его политики в страну не поставляется достаточно вакцин на фоне рекордного роста заболеваемости.

В государстве за время эпидемии уже сменились четыре министра здравоохранения. Сообщалось, что в стране система здравоохранения не справилась с повышенной пандемической нагрузкой - отделения реанимации заполнены на 95%, аппаратов ИВЛ не хватает.

Напомним, недавно за сутки в Бразилии от коронавируса умер 2841 человек. Это самый высокий показатель в стране от начала пандемии.

РБК-Украина писало, что в мире зафиксировали более 120 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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