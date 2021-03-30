RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Криза в Бразилії через вакцини: глава МЗС йде у відставку

Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Бразилії Ернесту Араужу пішов у відставку після критики парламенту через брак вакцин від коронавірусу. Поки уряд не підтверджував інформацію офіційно.

Про це повідомляє TV Globo.

Як стверджує видання, міністр повідомив своє оточення і направив відповідний лист президенту Бразилії.

Раніше парламент Бразилії звинуватив Араужу в тому, що через його політику в країну не поставляється достатньо вакцин на тлі рекордного зростання захворюваності.

В державі за час епідемії вже змінилися чотири міністри охорони здоров'я. Повідомлялося, що в країні система охорони здоров'я не впоралася з підвищеною пандемічним навантаженням - відділення реанімації заповнені на 95%, апаратів ШВЛ не вистачає.

Нагадаємо, нещодавно за добу у Бразилії від коронавірусу померла 2841 людина. Це найвищий показник у країні від початку пандемії.

РБК-Україна писало, що у світі зафіксували понад 120 мільйонів випадків зараження коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БразилияКоронавірус
Читайте також
Комісія перевірить дотримання карантинних обмежень на місцях, - МОЗ
Жителів Берліна зобов'язали носити захисні маски FFP2 у транспорті і магазинах
Прогноз погоди