Криза в Бразилії через вакцини: глава МЗС йде у відставку

Глава МЗС Бразилії Ернесту Араужу пішов у відставку після критики парламенту через брак вакцин від коронавірусу. Поки уряд не підтверджував інформацію офіційно.
Про це повідомляє TV Globo.
Як стверджує видання, міністр повідомив своє оточення і направив відповідний лист президенту Бразилії.
Раніше парламент Бразилії звинуватив Араужу в тому, що через його політику в країну не поставляється достатньо вакцин на тлі рекордного зростання захворюваності.
В державі за час епідемії вже змінилися чотири міністри охорони здоров'я. Повідомлялося, що в країні система охорони здоров'я не впоралася з підвищеною пандемічним навантаженням - відділення реанімації заповнені на 95%, апаратів ШВЛ не вистачає.
Нагадаємо, нещодавно за добу у Бразилії від коронавірусу померла 2841 людина. Це найвищий показник у країні від початку пандемії.
РБК-Україна писало, що у світі зафіксували понад 120 мільйонів випадків зараження коронавірусом.