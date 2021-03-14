ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Количество заражений COVID в мире превысило 120 млн

Новина українською → Воскресенье 14 марта 2021 01:11
Количество заражений COVID в мире превысило 120 млн Фото: девушка в маске (pexels)
Автор: Даша Харченко

По состоянию на вечер субботы, 13 марта, в мире зафиксировали свыше 120 миллионов случаев заражения коронавирусом. В том числе зафиксировано 2 658 214 летальных случаев.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Также выздоровели 96 505 446 человек.

Наибольшее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выявили в США (30 035 234), Бразилии (11 438 935) и Индии (11 358 644).

Напомним, в Украине за минувшие сутки подтвердили 13 276 новых случаев коронавирус. Это максимальный показатель в 2021 году.

Напомним, новая волна коронавируса оказалась более летальной для украинцев. Наблюдаемая летальность приблизилось до 2,9% среди больных с COVID-19, зарегистрированных на начале февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус
NEWS
В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский
В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации