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В Бразилии за сутки от COVID умерло наибольшее количество людей с начала пандемии

Новина українською → Бразилия, Среда 17 марта 2021 07:17
В Бразилии за сутки от COVID умерло наибольшее количество людей с начала пандемии Фото: мальчик за окном (pexels)
Автор: Даша Харченко

За минувшие сутки в Бразилии от коронавируса умер 2841 человек. Это самый высокий показатель в стране от начала пандемии.

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные министерства здравоохранения Бразилии.

В то же время за сутки выявили 83 926 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее количество инфицированных в Бразилии достигло 11 603 535 людей.

В течение последних суток в Бразилии зарегистрировали 2841 летальных случаев.

Напомним, в Украине смертность от коронавируса еще не достигла своего пика. Рост летальных случаев в стране будет наблюдаться как минимум до начала апреля.

Всемирная организация здравоохранения ожидает появление к 2022 году вакцин от коронавируса нового поколения. Они будут использоваться без уколов, а хранить такие вакцины можно будет при комнатной температуре.

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