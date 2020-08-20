Кризис в Беларуси: Макрон заявил, что Лукашенко не согласен на посредничество ОБСЕ

для разрешения политического кризиса в странеВ то же время Путин положительно отреагировал на предложение о роли ОБСЕ

агентство Reuters

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Европейского союза вместе с ОБСЕ выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.

Он также заявил, что ЕС заинтересован в демократическом переходном периоде в Беларуси, однако не хочет, чтобы события развивались по украинскому сценарию.

Отметим, что в Беларуси уже более десьть дней продолжаются массовые протесты из-за возможной фальсификации результатов президентских выборов. Центризбирком отдал победу действующему президенту Александру Лукашенко, но многие граждане и оппозиция считают, что на самом деле большинство голосов получила Светлана Тихановская.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин не исключает, что протесты в стране могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт.