Криза між США та Кубою загострюється: Держдеп звинуватив Гавану у залякуванні

На тлі зростання напруженості між двома країнами Державний департамент США у соціальних мережах звинуватив кубинський уряд у "невдалій тактиці залякування" та зажадав, щоб Гавана припинила "відправляти осіб для втручання в дипломатичну роботу" тимчасового повіреного у справах США на Кубі Майка Хаммера.

Хаммер, який прибув на Кубу наприкінці 2024 року, багато подорожував островом, та зустрічався з політичними дисидентами та представниками католицької церкви. Кубинський уряд звинувачує його у прагненні розпалювати заворушення на острові.

У суботу він опублікував відео, в якому описує ймовірні домагання після зустрічі з місцевими церковними лідерами.

"Коли я вийшов з парафії, кілька комуністів, безперечно розчаровані тим, як погано йде революція, вигукували у мій бік непристойності", – сказав Хаммер.