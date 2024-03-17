Ізраїль продовжить операцію проти ХАМАС у Секторі Газа і діятиме в Рафаху, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військова кампанія проти угруповання ХАМАС у Секторі Газа продовжиться. Також ЦАХАЛ проводитиме наземну операцію в місті Рафах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами глави ізраїльського уряду у ході виступу на засіданні кабінету міністрів у неділю, 17 березня, переговори про припинення вогню мають поновитися, а до того часу військова операція продовжуватиметься.

"Ми будемо діяти в Рафаху. Це займе кілька тижнів, і це станеться", - сказав він, не уточнивши, чи йдеться про тривалість наступу, чи про анонс його початку.

Крім того, Нетаньяху розкритикував тиск з боку союзників із закликами відмовитися від вторгнення в місто Рафах, яке є великим палестинським анклавом.

"Невже ваша пам’ять така коротка? Невже ви так швидко забули 7 жовтня, найжахливішу різанину євреїв з часів Голокосту? Невже ви так швидко позбавляєте Ізраїлю права захищатися від монстра ХАМАС?" - сказав він.

Також Нетаньяху запевнив, що Ізраїль має план евакуації мирного населення з Рафаху.

Війна Ізраїля з ХАМАС та ситуація у Секторі Газа

Нагадаємо, бойовики угруповання ХАМАС масовано атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, наприкінці жовтня і яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

Також він відзначав, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька й повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. На цьому тлі Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафи.

Також повідомлялося, що 12 березня представник бойовиків ХАМАС заявив, що група ухвалила змінену версію американської пропозиції щодо припинення вогню в Газі. Представники руху планували вирушити найближчими днями до Каїру для обговорення остаточних деталей та реалізації угоди.

Перед цим агентство Bloomberg повідомило, що угода про припинення вогню між ХАМАС та Ізраїлем залишається недосяжною. Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль від вторгнення до міста Рафах на півдні Сектора Гази.

Нещодавно Нетаньяху відкинув черговий варіант угоди про перемир'я з ХАМАС.

Додамо, за даними західних ЗМІ, Ізраїль схвалив план потенційної атаки на місто Рафах у Секторі Газа. Водночас Тель-Авів зберігає надію на припинення вогню та переговори з ХАМАС про звільнення заручників.