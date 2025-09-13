Криза в економіці? У РФ почались масові скорочення: подробиці від зовнішньої розвідки

За даними розвідки, найбільші скорочення очікуються у будівництві, ритейлі, консалтингу, машинобудуванні та видобувній галузі.

Зазначається, що найуразливішими вважаються молоді спеціалісти, адміністративний персонал, маркетологи, нетехнічні працівники та всі, чия робота не дає прямого прибутку. У промисловості під ударом опинилися низькокваліфіковані кадри, яких активно замінюють машини та автоматизовані процеси.

Водночас скорочення торкнулися навіть найбільших держкорпорацій. Так, "Газпром" уже оголосив про звільнення 1,6 тисячі працівників центрального апарату, а об’єднана авіабудівна корпорація "Ростех" планує скоротити близько 1,5 тисячі управлінців у Москві.

Попри офіційну статистику про "дефіцит кадрів", ситуація на російському ринку праці швидко погіршується. російська економіка входить у фазу системних скорочень, що неминуче вдарить по споживчій активності та добробуту населення, особливо в регіонах.