Криза в економіці? У РФ почались масові скорочення: подробиці від зовнішньої розвідки

Цієї осені в РФ кожна десята компанія планує скорочення персоналу. Бізнес змушений урізати витрати через падіння попиту, підвищення податків, а також подорожчання кредитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Службу зовнішньої розвідки України.
За даними розвідки, найбільші скорочення очікуються у будівництві, ритейлі, консалтингу, машинобудуванні та видобувній галузі.
Зазначається, що найуразливішими вважаються молоді спеціалісти, адміністративний персонал, маркетологи, нетехнічні працівники та всі, чия робота не дає прямого прибутку. У промисловості під ударом опинилися низькокваліфіковані кадри, яких активно замінюють машини та автоматизовані процеси.
Водночас скорочення торкнулися навіть найбільших держкорпорацій. Так, "Газпром" уже оголосив про звільнення 1,6 тисячі працівників центрального апарату, а об’єднана авіабудівна корпорація "Ростех" планує скоротити близько 1,5 тисячі управлінців у Москві.
Попри офіційну статистику про "дефіцит кадрів", ситуація на російському ринку праці швидко погіршується. російська економіка входить у фазу системних скорочень, що неминуче вдарить по споживчій активності та добробуту населення, особливо в регіонах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що економіка Росії у другому кварталі 2025 року фактично зупинилася. Спостерігається стан "технічної стагнації". Стагнація економіки - це ситуація, коли економічне зростання практично відсутнє або дуже слабке протягом тривалого часу.
За прогнозом МВФ за липень 2025 року, поточного року темпи зростання російського ВВП сповільняться до 0,9% і до 1,0% у 2026 році. У 2024 році зростання було на рівні з 4,1%.
За останніми оцінками, Російська Федерація витрачає на війну проти України половину свого бюджету.