Кризис в экономике? В РФ начались массовые сокращения: подробности от внешней разведки

Фото: в РФ начались массовые сокращения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Этой осенью в РФ каждая десятая компания планирует сокращение персонала. Бизнес вынужден урезать расходы из-за падения спроса, повышения налогов, а также подорожания кредитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службу внешней разведки Украины.

По данным разведки, наибольшие сокращения ожидаются в строительстве, ритейле, консалтинге, машиностроении и добывающей отрасли.

Отмечается, что наиболее уязвимыми считаются молодые специалисты, административный персонал, маркетологи, нетехнические работники и все, чья работа не дает прямой прибыли. В промышленности под ударом оказались низкоквалифицированные кадры, которых активно заменяют машины и автоматизированные процессы.

При этом сокращения коснулись даже крупнейших госкорпораций. Так, "Газпром" уже объявил об увольнении 1,6 тысячи работников центрального аппарата, а объединенная авиастроительная корпорация "Ростех" планирует сократить около 1,5 тысячи управленцев в Москве.

Несмотря на официальную статистику о "дефиците кадров", ситуация на российском рынке труда быстро ухудшается. российская экономика входит в фазу системных сокращений, что неизбежно ударит по потребительской активности и благосостоянию населения, особенно в регионах.

 

Экономика РФ в кризисе

Напомним, ранее стало известно, чтоэкономика России во втором квартале 2025 года фактически остановилась. Наблюдается состояние "технической стагнации". Стагнация экономики - это ситуация, когда экономический рост практически отсутствует или очень слабый в течение длительного времени.

По прогнозу МВФ за июль 2025 года, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9% и до 1,0% в 2026 году. В 2024 году рост был на уровне с 4,1%.

По последним оценкам, Российская Федерация тратит на войну против Украины половину своего бюджета.

