Криза авіації у Росії: пасажирів цивільних рейсів перевозять у вантажних літаках

У Росії пасажирів цивільних рейсів почали перевозити у вантажних літаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

В Іркутській області пасажири регулярного рейсу поскаржилися, що замість пасажирського Ан-24 їх без попередження пересадили у вантажний Ан-26. Люди, серед яких були діти, летіли впритул до купи вантажу.

"Це не випадковість, а симптом системної кризи російської авіації. Санкції відрізали Росію від західних запчастин, сервісного обслуговування та комплектуючих", - зазначили у ЦПД.

Власне виробництво РФ не здатне закрити потреби - нові літаки Іл-114-300, які мали замінити застарілий авіапарк, досі не пройшли сертифікацію, терміни постійно переносять.

Навіть у Росавіації визнають, що у найближчі п'ять років країна може втратити 339 літаків.

"Пасажири у вантажних літаках - наочна ілюстрація того, як деградує цивільна інфраструктура Росії під тягарем війни та ізоляції", - наголосили у ЦПД.