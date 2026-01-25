Криза авіації у Росії: пасажирів цивільних рейсів перевозять у вантажних літаках
У Росії пасажирів цивільних рейсів почали перевозити у вантажних літаках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.
В Іркутській області пасажири регулярного рейсу поскаржилися, що замість пасажирського Ан-24 їх без попередження пересадили у вантажний Ан-26. Люди, серед яких були діти, летіли впритул до купи вантажу.
"Це не випадковість, а симптом системної кризи російської авіації. Санкції відрізали Росію від західних запчастин, сервісного обслуговування та комплектуючих", - зазначили у ЦПД.
Власне виробництво РФ не здатне закрити потреби - нові літаки Іл-114-300, які мали замінити застарілий авіапарк, досі не пройшли сертифікацію, терміни постійно переносять.
Навіть у Росавіації визнають, що у найближчі п'ять років країна може втратити 339 літаків.
"Пасажири у вантажних літаках - наочна ілюстрація того, як деградує цивільна інфраструктура Росії під тягарем війни та ізоляції", - наголосили у ЦПД.
Нагадаємо, раніше у ЦПД повідомляли, що інциденти з літаками UTair та іншими авіакомпаніями підтверджують системну кризу російської авіації. Зношування флоту, брак запчастин та неможливістю належного технічного обслуговування через санкції перетворюють рейси на реальну загрозу життю пасажирів.
Наприклад, нещодавно пасажирський Boeing 767-224, що виконував рейс із Дубая до Москви, подав сигнал лиха одразу після зльоту. За даними Flightradar, літак UTair UT716 вилетів з ОАЕ і кружляв над Перською затокою неподалік від Дубая.