Кризис авиации в России: пассажиров гражданских рейсов перевозят в грузовых самолетах

Россия, Воскресенье 25 января 2026 13:30
Кризис авиации в России: пассажиров гражданских рейсов перевозят в грузовых самолетах Фото: в России пассажиров гражданских рейсов перевозят в грузовых самолетах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В России пассажиров гражданских рейсов начали перевозить в грузовых самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

В Иркутской области пассажиры регулярного рейса пожаловались, что вместо пассажирского Ан-24 их без предупреждения пересадили в грузовой Ан-26. Люди, среди которых были дети, летели вплотную к куче груза.

"Это не случайность, а симптом системного кризиса российской авиации. Санкции отрезали Россию от западных запчастей, сервисного обслуживания и комплектующих", - отметили в ЦПД.

Собственное производство РФ не способно закрыть потребности - новые самолеты Ил-114-300, которые должны были заменить устаревший авиапарк, до сих пор не прошли сертификацию, сроки постоянно переносят.

Даже в Росавиации признают, что в ближайшие пять лет страна может потерять 339 самолетов.

"Пассажиры в грузовых самолетах - наглядная иллюстрация того, как деградирует гражданская инфраструктура России под бременем войны и изоляции", - отметили в ЦПД.

Напомним, ранее в ЦПД сообщали, что инциденты с самолетами UTair и другими авиакомпаниями подтверждают системный кризис российской авиации. Износ флота, нехватка запчастей и невозможностью надлежащего технического обслуживания из-за санкций превращают рейсы в реальную угрозу жизни пассажиров.

Например, недавно пассажирский Boeing 767-224, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия сразу после взлета. По данным Flightradar, самолет UTair UT716 вылетел из ОАЭ и кружил над Персидским заливом неподалеку от Дубая.

Российская Федерация Росавиация
