У Кривому Розі загинула людина внаслідок ракетного удару, ще шестеро поранені

Уночі 16 серпня Росія завдала удару по промислових об'єктах Кривого Рогу. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.
Про атаку на Кривий Ріг повідомив Ганжа - за його словами, ворог завдав удару по промислових об'єктах міста, унаслідок чого виникла пожежа. На місці одразу почали працювати рятувальники.
Спершу йшлося лише про одного пораненого, якому медики надавали необхідну допомогу. Однак з часом ситуація погіршилася: кількість постраждалих зросла до шести, а один із них помер.
Усі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Інформація про наслідки атаки може ще уточнюватися.
Ця атака на Кривий Ріг стала частиною масштабного нічного удару по кількох регіонах України. Тієї ж ночі росіяни атакували Київ балістикою - у столиці пролунали гучні вибухи, а до цього вибухи вже фіксували в інших містах країни.
Ще 12 серпня РБК-Україна писало, що Кремль змінив тактику повітряних атак, почавши активніше використовувати балістичні ракети та реактивні дрони "Бандероль" - імовірно, намагаючись скористатися тимчасовим "вікном можливостей". А в ніч на 11 серпня у Києві вже лунали потужні вибухи через черговий балістичний обстріл столиці.