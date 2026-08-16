Росіяни атакували Київ балістикою, в місті пролунали гучні вибухи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

Спершу Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, однак невдовзі оголосили відбій цієї загрози. Проте вже за кілька хвилин з'явилося нове попередження - цього разу про загрозу з півночі, а слідом і повідомлення про безпосередній пуск балістичних ракет у напрямку Києва.

Згодом стало відомо про ще одну групу ракет, зафіксованих на Чернігівщині, - вони також рухалися в бік столиці. У Києві оголосили повітряну тривогу, а Повітряні сили закликали мешканців негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Оновлено 3:12

"В Оболонському районі виникло займання нежитлового приміщення. Додаткова інформація уточнюється", - повідомили в КМВА.

Оновлено 3:22

Відбій повітряної тривоги в Києві.