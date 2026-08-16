В Кривом Роге погиб человек в результате ракетного удара, еще шестеро ранены

Об атаке на Кривой Рог сообщил Ганжа - по его словам, враг нанес удар по промышленным объектам города, в результате чего возник пожар. На месте сразу начали работать спасатели.

Сначала речь шла только об одном раненом, которому медики оказывали необходимую помощь. Однако со временем ситуация ухудшилась: количество пострадавших выросло до шести, а один из них скончался.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Информация о последствиях атак может еще уточняться.