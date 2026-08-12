Росія змінила тактику і поспішає бити по Києву: чому ворог ставить на балістику та "Бандеролі"

Росія змінила тактику повітряних атак і робить більшу ставку на балістичні ракети та реактивні дрони. Водночас ворог може спробувати перейти до ударів по енергетичних об’єктах уже зараз.

Про причини інтенсифікації атак на Київ, нову загрозу від реактивних дронів та подальші ризики у коментарі РБК-Україна розповів військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко.

Головне: Київ залишається однією з головних цілей РФ : Ворог прагне бити по логістичних вузлах, оборонних підприємствах та об'єктах, важливих для життєдіяльності столиці.

: Ворог прагне бити по логістичних вузлах, оборонних підприємствах та об'єктах, важливих для життєдіяльності столиці. РФ нарощує ракетні удари: Якщо раніше було близько 3-4 масштабних атак на місяць, то тепер може йтися про 5-6, на тлі майже щоденних поодиноких запусків.

Якщо раніше було близько 3-4 масштабних атак на місяць, то тепер може йтися про 5-6, на тлі майже щоденних поодиноких запусків. Ворог використовує "вікно можливостей" : Окупанти активніше б'ють балістикою через сповільнення постачання Україні ракет PAC-3 для Patriot, які можуть перехоплювати дані цілі.

: Окупанти активніше б'ють балістикою через сповільнення постачання Україні ракет PAC-3 для Patriot, які можуть перехоплювати дані цілі. Кремль змінює тактику: РФ дедалі частіше застосовує реактивні дрони та "Бандеролі", щоб ускладнити роботу української ППО.

РФ дедалі частіше застосовує реактивні дрони та "Бандеролі", щоб ускладнити роботу української ППО. Україна шукає нові способи протидії : Розробляються реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з "Геранями" та "Бандеролями".

: Розробляються реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з "Геранями" та "Бандеролями". РФ може почати бити по енергетиці вже зараз: Не виключені нові атаки на енергооб'єкти ще до початку холодів.

Чому Росія майже щодоби атакує Київ

За словами Мусієнка, столиця завжди залишається в полі зору противника. Водночас Київ - не єдине місто, яке росіяни намагаються атакувати балістикою: серед основних цілей також Запоріжжя, Харків і Дніпро.

Окремо експерт звернув увагу на логістику. На думку РФ, у Києві та навколо столиці розташовано багато об'єктів, які з'єднують між собою різні частини України. Їхнє пошкодження може створити проблеми з постачанням.

Також серед цілей ворог розглядає об'єкти військово-промислового комплексу та оборонної індустрії. Крім того, атаки на столицю можуть бути спрямовані на порушення нормальної життєдіяльності міста.

РФ збільшує кількість балістичних атак

Мусієнко зазначив, що Сили оборони шукають способи протидії російській балістиці. За його словами, вже був прецедент, коли в ніч на 10 серпня вдалося зірвати масштабну атаку на Київ.

Тоді РФ, за словами експерта, мала намір застосувати понад 20 ракет одним залпом. Атаку вдалося запобігти завдяки ударам Сил оборони, перевантаженню російської ППО у Брянській, Курській та Бєлгородській областях та іншим прийомам.

Водночас Росія, ймовірно, поспішає використати нинішнє "вікно можливостей" через певне сповільнення постачання Україні ракет PAC-3 для Patriot.

"Якщо говорити про 2, 3, 4, 5 ракет, то ворог практично кожну добу може завдавати ударів, пробувати завдавати", - зазначив експерт.

За його оцінкою, раніше окупанти робили 3-4 масштабні атаки на місяць, то зараз мова може йти про 5-6 масштабних запусків на тлі щоденних поодиноких ударів. При цьому невеликих атак із меншою кількістю ракет може стати більше.

Водночас РФ скоротила використання стратегічної авіації та морських носіїв. Зокрема, удари в ніч на 12 серпня по Новоросійську були спрямовані саме на ураження кораблів-носіїв "Калібрів".

"За минулу ніч Сили оборони зробили дуже багато, щоб, не думав про "Калібри". Удари, які були спрямовані по Новоросійську, в тому числі були спрямовані по носіях ракет "Калібр". Зараз там буде уточнююча інформація про враження, але точно, що це була одна із цілей", - каже співрозмовник.

Чому ворог переходить на "Бандеролі" та реактивні дрони

Росія також дедалі частіше застосовує реактивні безпілотники та "Бандеролі" (ракета-дрон). За словами Мусієнка, це робиться для ускладнення роботи української ППО.

Такі цілі складніше перехоплювати мобільним вогневим групам. Найбільш дієвими засобами боротьби з ними експерт називає зенітно-ракетні комплекси та літаки.

Водночас, за його словами, збільшення частки реактивних дронів поки не мало дуже серйозного впливу на загальну статистику збиття.

Експерт також повідомив, що в Україні працюють над удосконаленням реактивних безпілотників-перехоплювачів, які могли б боротися з реактивними "Геранями" та "Бандеролями".

Агресор може почати бити по енергетиці вже зараз

Окремо Мусієнко не виключив, що Росія може перейти до ударів по енергетичних об'єктах уже зараз, не чекаючи початку холодів.

За його словами, наразі не фіксується особливої підготовки запасів російських ракет - вони фактично використовують те, що виробляється.

Водночас противник, як було зазначено вище, може скористатися нинішнім "вікном можливостей", поки Україна очікує на нові ракети-перехоплювачі та напрацьовує способи зривати російські атаки.