В Кривом Роге погиб человек в результате ракетного удара, еще шестеро ранены
Ночью 16 августа Россия нанесла удар по промышленным объектам Кривого Рога. В результате атаки погиб один человек, еще шестеро получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.
Об атаке на Кривой Рог сообщил Ганжа - по его словам, враг нанес удар по промышленным объектам города, в результате чего возник пожар. На месте сразу начали работать спасатели.
Сначала речь шла только об одном раненом, которому медики оказывали необходимую помощь. Однако со временем ситуация ухудшилась: количество пострадавших выросло до шести, а один из них скончался.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Информация о последствиях атак может еще уточняться.
Эта атака на Кривой Рог стала частью масштабного ночного удара по нескольким регионам Украины. Той же ночью россияне атаковали Киев баллистикой - в столице прогремели громкие взрывы, а до этого взрывы уже фиксировали в других городах страны.
Еще 12 августа РБК-Украина писала, что Кремль изменил тактику воздушных атак , начав активнее использовать баллистические ракеты и реактивные дроны "Бандероль" - предположительно, пытаясь воспользоваться временным "окном возможностей". А в ночь на 11 августа в Киеве уже раздавались мощные взрывы из-за очередного баллистического обстрела столицы.