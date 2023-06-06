У Кривому Розі вводять обмеження на споживання води: перелік заходів

У Кривому Розі запроваджують обмеження на споживання та подачу води у зв'язку з підривом Каховської ГЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Року Олександра Вілкула.
Він повідомив, що через руйнування Каховської ГЕС ситуація у Кривому Розі дуже складна, але контрольована.
Так, на 30% міста (Центрально-Міський, частково - Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів, тому там ризиків немає.
Проте на решту 70% міста вода подається від Каховського водосховища через водосховище "Південне".
Вілкул повідомив, що вже провели екстрену нараду з усіма причетними, провели оцінку ситуації та ввели план, що включає технічні та організаційні заходи. Зокрема, технічні заходи включають прокладання труб, створення нових водозаборів та нових насосних станцій.
Він підкреслив, що зараз важливим завданням є зниження споживання на 30% у тих районах, які запитані від Каховки.
Вілкул додав, що якщо цих заходів буде недостатньо - вводитимуться додаткові обмеження.
Сьогодні вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС. Станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.
Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Влада вже проводить евакуацію людей.
Через підрив дамби вже розпочали розслідування за фактом екоциду.
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